Salzburg startet CL-Attacke mit dieser Aufstellung

Österreichs Double-Sieger Red Bull Salzburg startet im Heimspiel gegen Lok Moskau in den zweiten Champions-League-Auftritt der Red-Bull-Ära.

Für Red Bull Salzburg folgt heute der Startschuss in der Champions-League-Gruppenphase. Nach dem aufsehenerregenden Vorjahresdebüt in der RB-Ära will Österreichs Serien-Meister ähnlich furios in die Königsklasse starten wie 2019, als ein 6:2 gegen Genk als Initialzündung diente. Mit dem russischen Vizemeister Lok Moskau ist der vermeintlich leichteste Gruppen-Gegner erneut zu Beginn zu Gast.

Trainer Jesse Marsch vertraut für das CL-Duell seiner Stamm-Elf. Große Überraschungen gibt es nicht.