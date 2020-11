Salzburg verzichtet auf Show-Aktivitäten

Der furchtbare Terror-Akt in der Wiener Innenstadt löst eine Vielanzahl an Reaktionen und Maßnahmen aus.

Der schreckliche Terroranschlag am Montagabend hält ganz Wien in Atem. Die Regierung beschloss aufgrund des Angriffs eine dreitägige Staatstrauer, der ÖFB sagte im Anschluss die für diese Woche angesetzen Achtelfinal-Spiele des ÖFB-Cups ab. Und auch in Salzburg gedenkt man solidarisch den Opfern dieses grausamen Vorfalls. RB Salzburg ließ via Twitter und Facebook verlauten, dass "aufgrund der schrecklichen Geschehnisse von gestern in Wien alle in seiner Verantwortung liegenden Aktivitäten rund um das UEFA Champions League-Spiel gegen den FC Bayern München (ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) kurzfristig abgesagt werden."

Somit werden geplante Events wie die Champions Lounge, der Bullenfunk oder Live-Schaltungen auf den Social-Media-Plattformen aus der Red Bull Arena nicht durchgeführt. Neben der üblichen Lichtshow beim Einlaufen wird auch auf die Tor-Musik sowie Moderationen des Stadionsprechers - mit Außnahme eines Tor-Erfolgs bzw. einer Auswechslung - verzichtet.

Die Pläne der Salzburger wurden bereits mit der UEFA abgeklärt und von dieser im vollen Maße unterstützt.