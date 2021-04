Die Bayern sind trotz 1:0 in Paris raus aus der Königsklasse. Insgesamt aber verdient.

Denn in der ersten Halbzeit habe ich mir gedacht: Unglaublich, ganz anders als das Hinspiel. Da hat man zwar 2:3 verloren, aber viele Chancen vergeben. Diesmal war es umgekehrt: Die Bayern waren unsicher, richtig schwach. Kimmich und Alaba waren im Mittelfeld eigentlich nicht vorhanden – und dennoch gelang die Führung. Eigentlich unverdient, denn Paris mit Neymar und Mbappé strahlte viel mehr Gefahr aus, scheiterte mehrfach an Aluminium.

Mit Lewandowski wäre es anders ausgegangen

In Hälfte zwei ging zwar mehr, aber nach den drei Gegentoren daheim war der 1:0-Sieg am Ende zu wenig. Wenn man PSG ausschalten und ins Halbfinale will, muss offensiv mehr kommen. Es war natürlich Pech, dass Torgarant Lewandowski und auch Gnabry ausgerechnet in diesem Duell ausgefallen sind. Trainer Hansi Flick konnte von der Bank niemanden bringen.

Bei den Bayern sollten nun aber die Alarmglocken schrillen. Es ist nicht so wichtig, ob Flick oder Salihamidzic das Sagen hat. Sondern ob Lewandowski spielen kann oder nicht. Mit ihm wäre das Duell wohl anders ausgegangen …