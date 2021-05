Shitstorm für Hazard nach diesem Clip

Eden Hazard hat sich nun endgültig die Wut der Real-Fans zugezogen - Auf Twitter wird er heftig angefeindet.

Eden Hazard ist bei Real nun komplett unten durch! Der Reihe nach: Der Belgier kam im Sommer 2019 für satte 115 Mio Euro und staubt eine Nettogehalt von 15 Mio Euro ab. Das kann selbst bei Real nur ein Weltklassespieler und unumstrittener Leistungsträger verlangen. Hazard geigte die Jahre zuvor in der Premier League in Engalnd groß auf, war Dreh- und Angelpunkt bei Chelsea. Seit seinem Wechsel zu Real lief aber nichts mehr.

Muskel-Verletzungen und eine Corona-Erkrankung warfen ihn zurück. Er verpasste in dieser Saison bereits 32 Spiele. Langsam tastet sich der 30-Jährgie zurück, gegen Ex-Klub Chelsea konnte er im entscheidenden Champions-League-Halbfinalspiel aber auch nicht überzeugen. In der 89. Minute wurde er ausgewechselt und enttäuschte einmal mehr.

Nach dem Schlusspfiff wurde Hazard dann beim Abklatschen mit seinen ehemaligen Teamkollegen von Kameras festgehalten. Sonderlich enttäuscht über das Aus von Real zeigte er sich nicht. Ganz im Gegenteil, Hazard scherzte und lachte mit den Chelsea-Spielern Zouma und Mendy. Zu viel für die Real-Fans!

Der Clip verbretiete sich rasant auf Twitter, ein Shitstorm folgte:

"Keine Worte nötig. Was für ein Arschloch", twitterten frustrierte Real-Fans. Eine Nutzerin namens Michelle Barns fügte hinzu: "Ich mache es einfach. Cristiano Ronaldo würde kein CL-Halbfinale verlieren und man würde ihn so lächeln und herumalbern sehen. Das ist eine armselige Mentalität."

Chelsea-Fans verteidigen Hazard

Dabei ist zu sagen, dass Hazard mit Zouma jahrelang zusammen gespielt hat und sehr gut befreundet ist. Die Chelsea-Fans rückten aus um ihren ehemaligen Star zu verteidigen:

Auraline schrieb: "Fußballer dürfen keinen Spaß mehr haben und müssen sich hassen?"

Noch deutlicher wurde Abhi: "Er ist einfach nur aufrichtig glücklich, dass sein ehemaliger Verein in ein UCL-Finale geht. Kann nicht wirklich verstehen, was daran falsch sein soll. Was für eine giftige Fanbase!"