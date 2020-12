Top-Klubs hoffen auf gutes Los im Achtelfinale

Nach der Gruppenphase ist vor dem Achtelfinale, zunächst müssen aber die Paarungen ausgelost werden.

Das Achtelfinale der Champions League wird nur wenige Tage nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase ausgelost. Am Montag blicken die verbleibenden Mannschaften mit Spannung in die UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Dort werden um 12 Uhr die Paarungen gezogen. (Weiter unten im Sport24-LIVE-Ticker)

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach haben sich vier deutsche Vereine für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Im Achtelfinale werden die Hinspiele am 16. und 17. sowie am 23. und 24. Februar ausgetragen. An allen vier Spieltagen werden jeweils zwei Begegnungen angestoßen. Die Rückspiele im Achtelfinale erfolgen am 09. und 10. sowie am 16. und 17. März.