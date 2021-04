Diese Abwehr kostet Liverpool den Aufstieg

ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels analysiert die Champions-League-Hits. Seine Meinung: Mit dieser Verteidigung hat Liverpool nichts im Halbfinale verloren, Dortmund darf trotz Pleite noch träumen.

Liverpool hat die erste Hälfte total verschlafen. Die Defensive war extrem löchrig. Wenn du vier Kisten Bier in die Abwehr stellst, dann hast du mehr davon. In die zweite Halbzeit sind sie gut reingestartet. Und dann passiert wieder so ein Fehler. Von dem souveränen Liverpool der letzten Saison ist man weit entfernt. Auch Klopp enttäuscht mich. Der sonst so positiv motivierende Vulkan steht an der Seitenlinie wie das Häschen vor der Schlange. In der momentanen Form traue ich Liverpool den Aufstieg nicht mehr zu.

Dortmund: Käse ist noch nicht gegessen

Dortmund hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt wie bei der Pleite gegen Frankfurt. Sie haben gegen City ein Auswärtstor erzielt und zumindest am Remis geschnuppert. Dieser Käse ist noch nicht gegessen.