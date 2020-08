1:0 - Sevilla mit Last-Minute-Sieg gegen Wolves

Sevilla besiegt Wolverhampton spät und knapp mit 1:0 - Andalusier damit im Halbfinale.

Der FC Sevilla steht im Halbfinale der Europa League nach einem knappen 1:0-Sieg gegen Wolverhampton Wanderers. Die Spanier treffen nun am Sonntag im Halbfinale auf Manchester United. Lange stand es 0:0, weil Sevilla trotz drückender Überlegenheit kaum zu echten Torchancen kam. Wolverhampton vergab in der ersten Halbzeit sogar einen Elfmeter.

Wolves vergeben Elfer - Sevilla trifft spät

Während Schachtar Donezk Basel klar mit 4:1 in Gelsenkirchen besiegte und nun auf Inter Mailand trifft, tat sich Sevilla im Parallelspiel knapp 40 Kilometer entfernt in Duisburg wesentlich schwerer. Der EL-Rekordsieger hatte es mit Wolverhamptonschwer. Und die Wolves ließen in der Startphase die große Chance auf die Führung aus, Raul Jimenez scheiterte mit einem schwachen Versuch vom Elfmeterpunkt an Sevilla-Goalie Yassine Bounou (13.). Sevilla zog das Spiel in der Folge an sich, kam aber lange zu keinen heißen Chancen.

© Getty Sevilla tat sich enorm schwer gegen die Wolves

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Spanier klar, das Tor für den Vierten der abgelaufenen Saison in der Primera Division fiel aber erst kurz vor dem Ende. Nach einer kurz abgespielten Ecke und Flanke von Ever Banega verlängerte Lucas Ocampos per Kopf zum Goldtreffer des fünffachen EL-Gewinners (88.), der schließlich als hochverdienter Gewinner vom Platz ging.

