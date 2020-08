3:2! Sevilla besiegt Inter in Final-Krimi

Im Showdown um den Europa-League-Titel besiegt Sevilla Inter Mailand mit 3:2.

Der FC Sevilla ist Europa League Sieger! Ein höchst unterhaltsames Finale in Köln zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand endet mit einem 3:2 für die Spanier. Sevilla war über weite Strecken das bessere team und siegte verdient.

Inter mit großen Ambitionen - Sevilla abgebrüht

Nach 21 Jahren stand am Freitag mit Inter Mailand erstmals wieder ein italienischer Club im Endspiel der Europa League. Auch gegen den fünffachen EL-Sieger FC Sevilla ging der italienische Vizemeister als Favorit in die Partie in Köln, der Weg ins Finale war gepflastert mit starken Leistungen und Rekorden. "Rekorde zu brechen ist schön. Aber wir sind hier, um zu gewinnen", so Torjäger Romelu Lukaku vor dem Spiel.

© Getty Lukaku beschäftigte die Sevilla-Abwehr

Und der bullige Stürmer sorgte gleich für das erste Highlight der Partie. Die Nerazzurri erwischten den besseren Start und gingen mit der ersten Offensivaktion durch Lukaku in Front. Der Belgier war erst im Strafraum zu stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte er sicher zum 1:0 (5. Minute). Lukaku baute seinen Rekord damit aus und traf international im elften Spiel in Serie. Sevillas Antwort hieß in Durchgang eins Luuk de Jong. Der Ex-Gladbacher bedankte sich bei Coach Lopetegui für seine Nominierung mit einem Kopfball-Doppelpack zuerst zum Ausgleich (12.), dann zur 2:1-Führung (33.). Die Freude über die Führung währte aber nur kurz, in der 35. Minute brachte Diego Godín Inter zurück. Das Remis ging nach unglaublich intensiven und durchaus auch hochklassigen 45 Minuten voll in Ordnung.

Hochklassige Partie bis zum Schluss

© Getty Inter-Trainer Conte war gewohnt aufbrausend

Die zweite Halbzeit verlief etwas ruhiger, Sevilla übernahm zusehends die Kontrolle, hatte mehr Ballsicherheit und ließ die Italiener laufen. Inter hoffte weiter auf Stürmer Lukaku. In der 65. Minute dann die Mega-Chance für den Top-Stürmer. Nach einem weiten Ball lief er alleine auf Keeper Bounou zu. Der Goalie entschärfte aber herausragend. Für Lukaku sollte es noch schlimmer kommen, in der 74. Minute fälschte er einen Fallrückzieher von Diego Carlos ins eigene Tor ab. Sevilla führte erneut, es stand 3:2 und Inter blies zum Großangriff. Trainer Conte brachte Alexis Sanchez, Gagliardini und Moses für die Offensive.

© Getty Das Finale war intensiv und hochklassig

Doch Sevillas Defensive hielt stand. Die Spanier siegten am Ende verdient und holten zum sechsten Mal den Titel.

