In Nyon wird heute ab 13 Uhr bei der Auslosung des Europa-League-Play-offs der nächste Gegner des LASK ermittelt.

Der LASK weiß seit Donnerstag Abend über seinen ersten Gegner in der Qualifikation der Europa Leagu Bescheid. Am 24. September empfangen die Linzer Dunajska Streda auf der Gugl. Der slowakische Club setzte sich in Zweitrunden-Spiel gegen den FK Jablonec aus Tschechien am Donnerstag mit 5:3 nach Verlängerung durch. Beim K.O.-Duell mit den Slowaken sind keine Zuschauer erlaubt.

Am heutigen Freitag wird auch schon über den nächsten Gegner der Oberösterreicher entschieden. In Nyon (Schweiz) werden um 13 Uhr die Partien des Play-offs der Europa Legue ausgelost. Sollte sich der LASK gegen Dunajska Streda durchsetzen, bekommt er es mit einem Sieger folgender Duelle zu tun: Sporting (POR) gegen Aberdeen (SCO), Mura (SLO) gegen Eindhoven (NED) oder Copenhagen (DEN) gegen Hartberg-Bezwinger Piast Gliwice (POL).

Nach der Auslosung ist dann bekannt, in welcher dieser drei Paarungen der mögliche nächste LASK-Gegner ermittelt wird. Die Playoffs werden ebenfalls in nur einem Spiel ausgetragen, nämlich am 1. Oktober.