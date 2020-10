England-Kracher! Rapid gegen Arsenal, LASK bei Tottenham gefordert

Die sechs Spieltage der Gruppenphase werden am 22. Oktober, am 29. Oktober, am 5. November, am 26. November, am 3. Dezember und am 10. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 26. Mai 2021 in Polen im Gdańsk Stadion statt. Dort hätte ursprünglich das Finale der Saison 2019/2020 ausgespielt werden sollen.