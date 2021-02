Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ist im Europa-League-Sechzehntelfinale an Villarreal gescheitert.

Europa-League-Aus für Red Bull Salzburg! Österreichs Meister ist wie schon im Vorjahr im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League ausgeschieden. Österreichs Serienmeister musste sich am Donnerstagabend im Rückspiel bei Villarreal trotz starker erster Hälfte mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Schon das Hinspiel hatten die Salzburger mit 0:2 verloren. Ein früher Treffer von Mergim Berisha (17.) ließ Salzburg in Spanien hoffen. Gerard Moreno drehte aber aus einem Gegenstoß (40.) und aus einem Elfmeter (89.) die Partie.

Starker Beginn reicht nicht

Die Bullen begannen vielversprechend und waren rund 30 Minuten richtig gut im Spiel, hatten die Oberhand und konnten sich auch gute Möglichkeiten erspielen. Ein Mal konnte man daraus auch Kapital schlagen: In Minute 17 profitierte Daka von einem zu schwachen Zuspiel von Goalie Rulli, setzte daraufhin Berisha in Szene und der vollendete. Nach knapp einer halben Stunde kamen dann aber die Spanier besser in die Partie, konnten diese offen gestalten und kamen in Minute 40 zum Ausgleich durch Gerard.

Billige Abwehrfehler entscheiden Spiel

Salzburg hatte seine Chancen in Hälfte zwei, aber scheiterte schliesslich nach einem schwachen Rückpass von Junuzovic und einer tolpatschigen Abwehraktion von Stankovic. Der Keeper säbelte Villarreal-Stürmer Gerard um und verursachte einen Elfmeter, den der Gefoulte selbst in der 89. Minute zum 2:1 und zur endgültigen Entscheidung verwandelte.

???? Andre #Ramalho: "Sehr, sehr bitter. Wir haben natürlich noch gehofft und sehr viel investiert. Sie haben dann aber hinten zugemacht, letztlich haben Kleinigkeiten entschieden. Schade, dass wir es nicht geschafft haben." #VILSAL #UEL pic.twitter.com/ix2AapSIHZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 25, 2021





