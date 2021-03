Im Achtelfinale der Europa League prallen der AC Milan und Manchester United aufeinander.

Milan gastiert am heutigen Donnerstag ab 18:55 Uhr (im Sport24-LIVE-Ticker) bei Manchester United und hofft auf Star Zlatan Ibrahimovic. "Es geht ihm besser. Ob er spielt, wissen wir aber erst kurz vor dem Spiel", betont Milan-Trainer Stefano Pioli. Die große Frage: Ist Superstar Zlatan Ibrahimovic bereit für das Gipfeltreffen gegen Manchester United? Der 39-Jährige laborierte zuletzt an Adduktorenproblemen, fehlte am Wochenende beim 2:0 in der Liga bei Verona.

Ibrahimovic glänzt bei Milan mit Traum-Quote

Heute würde der Schwede zurück in seine alte Heimat kehren, ins legendäre Old Trafford. Zwischen 2016 und 2018 lief Ibrahimovic für die Red Devils auf, gewann dort unter anderem die Europa League. Bei United knipste er in 53 Spielen insgesamt 29 Mal, alle 139 Minuten. Bei Milan ist seine Quote noch imposanter: alle 111 Minuten. Einzig heuer in der Europa League ist er noch ohne Tor.

© Getty Wird Ibrahimovic gegen seinen Ex-Klub noch rechtzeitig fit? Er kann den Unterschied ausmachen.

ManU: Derby-Sieg gibt breite Brust

Egal ob mit oder ohne Ibra: Auf Milan wartet mit ManU eine enorme Herausforderung. United beendete am Wochenende die 21 Spiele andauernde Siegesserie von Erzrivale Manchester City, siegte 2:0. "Wir freuen uns auf das Duell, werden bereit sein", sagt Trainer Ole Gunnar Solskjaer an. Die zuletzt angeschlagenen Paul Pogba und Marcus Rashford sind heute fraglich.

Zahlreiche Stars fehlen

United-Coach Ole Gunar Solskjaer muss auf Goalie David De Gea, Paul Pogba, Donny van de Beek und Juan Mata verzichten, zudem sind Marcus Rashford und Edinson Cavani äußerst fraglich. Am Sonntag geht es für den Premier-League-Zweiten gegen West Ham weiter um die CL-Plätze. Von der Meisterschaft darf man bei elf Punkten Rückstand auf City nicht mehr träumen. Milan hingegen ist in Italien mit sechs Zählern hinter Leader Inter noch im Titelrennen.

© Getty Das Augenmerk bei Manchester United liegt auf Bruno Fernandes. Er ist DER Topscorer für die "Reds".

Trophäe "spornt an"

Solskjaer maß dem Europacup dennoch gewisse Bedeutung zu. "Wenn du einen Titel holst, macht das etwas mit einer Mannschaft. Gegen Ende meiner Karriere (als Spieler bei United, Anm.) war der Ligacup für Spieler wie Nemanja Vidic und Patrice Evra ihre erste Trophäe. Es hat uns angespornt, in der folgenden Saison den Meistertitel zu holen", erinnerte sich der Norweger. Für die "Red Devils" ist es die erste direkte Begegnung mit Milan seit fast genau elf Jahren, damals kam United im CL-Achtelfinale im fünften K.o.-Duell mit dem AC erstmals weiter.

In weiteren Partien tritt Salzburgs Sechzehntelfinal-Kontrahent Villarreal bei Dynamo Kiew an, WAC-Bezwinger Tottenahm empfängt Dinamo Zagreb. Die Kroaten sind dabei ebenso großer Außenseiter wie der norwegische Hoffenheim-Schreck Molde FK, bei dem Solskjaer seine Trainerkarriere startete: Der Ex-Club von Dortmunds Goalgetter Erling Haaland gastiert in Granada.