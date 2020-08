Europacup- Premiere: Hartberg hofft auf gutes Los

Der Gewinner des Bundesliga-Play-offs, der TSV Hartberg, kämpft zum ersten Mal um die Qualifikation im Europacup.

Der TSV Hartberg betritt zum ersten Mal die Bühne der Europa-League. Die Hartberger sind bei ihrem Europacup-Debüt in der zweiten Quali-Runde gesetzt. Um in die Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg ab 17. September insgesamt drei Runden überstehen. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der Europa-League-Qualifikation ausschließlich in einer Partie.

Die Europa-League-Auslosung hier im sport24-LIVE-Ticker: