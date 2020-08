Glasners Wölfe gehen gegen Donezk unter

Oliver Glasners VfL Wolfsburg scheidet nach einer 0:3-Niederlage gegen Schachtjor Donezk im Achtelfinal-Rückspiel der Europa-League aus.

Shakhtar Donezk zerlegte den VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit und zieht durch ein klares 3:0 ins Viertelfinale der Europa League ein. Obwohl die Tore erst sehr spät fielen, geht der Sieg in dieser Höhe in Ordnung, denn Donezk zeigte fast über die gesamte Spielzeit die spielerisch reifere Spielanlage und tauchte viele Male aussichtsreich vor Koen Casteels auf.

Wolfsburg hingegen war die fehlende Spritzigkeit nach nur 12 Tagen Training deutlich anzusehen - die angespannte Personallage mitten in der Vorbereitung tat ihr übriges. Immerhin: So kann das Team von Oliver Glasner den August für eine ruhige Vorbereitung nutzen, bevor die Qualifikation für die nächste Euro League Saison im September startet.

Die Ukrainer treffen in der nächsten Runde auf den morgen zu ermittelnden Sieger aus der Begegnung Basel vs. Frankfurt.