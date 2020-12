Hammer-Los für WAC - Salzburg gegen Villarreal

Auf die Wolfsberger wartet ein Hammerlos in der K.O.-Phase - sie "dürfen" nach London zu Tottenham. Salzburg hat ein machbares Los..

Fußball-Meister Red Bull Salzburg bekommt es in der ersten K.o.-Runde der Europa League mit Villarreal zu tun. Die Salzburger treffen im Sechzehntelfinale auf den spanischen Vertreter, der bereits in der Saison 2014/15 in derselben Turnierphase zum Stolperstein geworden war. Der WAC misst sich mit dem englischen Spitzenclub Tottenham, in der Gruppenphase Sieger des LASK-Pools. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Beide ÖFB-Vertreter bestreiten die jeweils ersten Begegnungen zuhause. Die Hinspiele steigen am 18., die Rückspiele am 25. Februar. Der WAC wird allerdings laut UEFA-Angaben bereits am Mittwoch, 24. Februar, in London gastieren, weil auch Tottenhams Stadtrivale Arsenal das Rückspiel zuhause bestreitet.

Macht es WAC besser als der LASK?

Die Wölfe, die erstmals die K.o.-Runde eines internationales Bewerbs eingezogen sind, bekommen es mit einem echten Kracher zu tun. Die Londoner spielten bereits in der Gruppenphase gegen eine österreichische Mannschaft. Gegen den LASK gab es für das Team von Jose Mourinho einen 3:0-Sieg im Hinspiel und ein 3:3 auf der Gugl.

Das "Heimspiel" findet am 18. Februar in Klagenfurt statt, eine Woche später muss Ferdinand Feldhofer mit seiner Truppe nach London.

