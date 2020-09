Star-Trainer Jose Mouinho nahm es mit Humor: 'Ich dachte, ich bin gewachsen'

Jose Mourinho misst 1,76 Meter, doch in Skopje fühlte sich der Portugiese größer. Beim Europa-League-Qualifikationsspiel von Tottenham Hotspur bei Skendija Tetovo reichte der Trainer mit ausgestrecktem Arm fast an die Torlatte. "Ich dachte, ich bin gewachsen", schrieb "The Special One" auf seinem Instagram-Account, "aber dann habe ich begriffen, dass das Tor 5 Zentimeter zu niedrig war."

Die Tottenham-Goalies Joe Hart (1,96 m) und Hugo Lloris (1,88 m) deckten die Kuriosität vor Spielbeginn auf. Auf der Pressekonferenz nach der Partie in Nordmazedoniens Hauptstadt berichtete Mourinho ausführlicher darüber. "Es war eine lustige Situation, denn meine Torhüter sagten zu mir, dass das Tor zu klein ist." Dann sei er selbst auf den Platz gegangen und habe festgestellt: Das Tor war klein.

Fünf Zentimeter fehlten

Er sei zwar kein Torhüter, verbringe aber schon seit Kindesbeinen an sein Leben im Fußball. "Und ich weiß, wenn ich da stehe und den Arm strecke, wie groß der Abstand ist. Ich habe sofort gemerkt, da stimmt was nicht", sagte Mourinho. Man habe dann den Delegierten der UEFA hinzugezogen, und der brachte Aufklärung: Dem Kasten fehlte es fünf Zentimeter an Höhe.

Ebenfalls kurios: Die Partie war eigens in die Tose-Proeski-Arena in Skopje verlegt worden, weil das Stadion in Tetovo nicht den Anforderungen der UEFA entsprach. Das Spiel war dann trotz der Verwirrung um die Tore keine enge Kiste: Tottenham gewann 3:1 und spielt nun gegen Maccabi Haifa um den Einzug in die Gruppenphase.