Kopenhagen schafft die Wende und steht im Viertelfinale

Der FC Kopenhagen schafft die Wende und setzt sich im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Basaksehir Istanbul mit 3:0 durch. Nun winkt Manchester United im Viertelfinale.

Mit einem 3:0-Heimsieg feiert der FC Kopenhagen doch noch den Aufstieg ins Viertelfinale der Europa League. Für die Dänen ist es das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass man in einem europäischen Wettbewerb so weit vordringen konnte. Die Truppe von Staale Solbakken gewann dank Treffern von Jonas Wind (4., 53.) und Rasmus Falk (62.) gegen Basaksehir Istanbul und machen damit die 0:1-Niederlage vom Hinspiel wett.

Der FCK trifft somit in der nächsten Runde höchstwahrscheinlich auf Manchester United, es sei denn, dem LASK gelingt das Wunder und holt ein 0:5 aus dem Achtelfinal-Rückspiel auf.