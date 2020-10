LASK klarer Favorit gegen Ludogorez

Der LASK will heute in der Europa League den ersten Gruppensieg einfahren und dem belgischen Meister Ludogorez das Fürchten lehren.

Der LASK trifft heute im zweiten Spiel der Gruppenphase auf Ludogorez (18:55 im Sport24-LIVE-Ticker). Eine Woche nach der Niederlage in Tottenham, wollen die Linzer wieder mit breiter Brust angreifen. Gegen St. Pölten konnten sie sich schonmal warmschießen. 4:0,13:1 Torschüsse, 66 Prozent Ballbesitz - bei der Generalprobe gegen St. Pölten lief für den LASK alles wie am Schnürchen. "Das Spiel hätte noch höher ausgehen können", betonte Coach Dominik Thalhammer. Heute wollen die Linzer wieder Torlaune zeigen - wenngleich mit Ludogorez Rasgrad ein anderes Kaliber nach Linz kommt.





Trainerwechsel bei Gegner lässt LASK kalt



Mit einem Marktwert von 35,18 Millionen Euro ist der LASK mit den Bulgaren (32,08) zwar mehr als auf Augenhöhe. Anders als die Athletiker war Ludogorez in den letzten Jahren jedoch Stammgast im Europacup, schaffte es 2014 und 2016 sogar in die Champions League.



In Bulgarien ist der Klub ohnehin das Nonplusultra. In der vergangenen Saison krönte sich Ludogorez bereits zum neunten Mal in Folge zum Meister.



Während sich der LASK am Wochenende warmschoss, gab es in Rasgrad aber Turbulenzen: Coach Pavel Vrba wurde nach nur zehn Monaten gefeuert, in Linz wird Interims-Nachfolger Stanislaw Gentschew an der Seitenlinie stehen. Trainereffekt? Trauner &Co. greifen nach dem Heimsieg!