LASK muss für Play-off gegen DAC liefern

In der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Dunajská Streda geht es im K.-o.-Duell um alles oder nichts für den LASK.

Alles oder nichts - der LASK muss am Donnerstag im K.-o.-Duell der dritten Quali-Runde gegen den DAC Dunajská Streda (20:30 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) liefern. Rein vom Papier her sind die Athletiker Favorit: Der Linzer Kader (31,45 Mio. €) ist knapp vier Mal so viel wert wie jener der Slowaken (8,8 Mio. €). Was kommt auf den LASK zu?

Slowaken kommen als makelloser Liga-Leader

"Eine große Herausforderung", warnt Coach Dominik Thalhammer. "Sie sind physisch bärenstark, gut strukturiert und zeigen ein sehr dynamisches Offensiv-Spiel." Vor allem Letzteres macht den Schwarz-Weißen heuer noch zu schaffen. In der Bundesliga wurden die Austria und Tirol phasenweise dominiert, am Ende stand jedoch nur ein 1:0 sowie ein 1:1 zu Buche. "Wir haben unsere Struktur verloren", so Thalhammer nach dem Remis in Tirol.

© GEPA

Gegen Streda wird es die aber brauchen - nicht umsonst ist die Truppe von Bernd Storck slowakischer Tabellenführer. Alle acht Ligaspiele wurden bisher gewonnen, Torverhältnis: 25:7. Thalhammer betonte dennoch: "Wir werden gut vorbereitet sein. Unser Ziel ist klar: Die nächste Runde!"