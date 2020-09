LASK und Hartberg warten auf ihre Gegner

In Nyon wird heute Mittag die dritte Runde der Europa League-Qualifikation ausgelost. Auf den LASK warten interessante Gegner.

Der LASK will sich wie in der vergangenen Saison für die Europa League qualifizieren. Um in der Gruppenphase zu landen, müssen die Linzer zwei Runden überstehen. In beiden Runden gibt es nur ein Spiel. Der Heimvorteil wird ausgelost. Der Spieltermin ist zunächst er 24. September. In dieser Runde ist der LASK noch gesetzt. Die ganz großen Gegner bleiben den Oberösterreichern somit erspart.

Insgesamt 52 Teams nehmen auf dem Pokalsieger- und Verfolger-Weg an der dritten EL-Qualifikationsrunde teil. Der LASK könnte dabei auf eine Vielzahl von möglichen Gegnern treffen, die meisten davon stehen erst nach der zweiten Qualifikationsrunde fest.

Folgende Gegner könnten auf die Schwarz-Weißen treffen: Dynamo Moskau (RUS), St. Gallen (SUI), Hajduk Split (CRO), Lech Posen (POL), Sporting Charleroi (BEL), Lok Zagreb (COR, Verlierer aus dem Rapid-Duell), Anorthosis Famagusta (CYP) oder FK Vojvodina (SRB).