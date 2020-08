Leverkusen muss sich Inter 1:2 geschlagen geben

Der Traum Bayer Leverkusens vom Endspiel "vor der Haustür" ist bereits im Viertelfinale der Fußball-Europa-League zu Ende gegangen.

Julian Baumgartlinger und Co. mussten sich in Düsseldorf Inter Mailand mit 1:2 geschlagen geben und sind damit in der verkürzten Finalphase ausgeschieden.

Die Italiener erwischen den besseren Start in die Partie - Nicolo Barella bringt Inter mit einem präzisen Außenristschuss in Führung (15.). Es dauert nicht lange bis die Mailänder einen zweiten Treffer folgen lassen können - Romelu Lukaku behauptet den Ball im gegnerischen Sechzehner und netzt die Kugel im Fallen ein (21.).

Leverkusen gelingt allerdings nur kurz darauf der etwas überraschende Anschlusstreffer durch Kai Havertz (24.). Inter Mailand bekommt gleich danach einen Elfmeter zugesprochen, nach Hinzuziehen des Videobeweises wird der Handelfmeter jedoch wieder aberkannt.

Leverkusen bemüht aber ohne zwingende Chancen

Inter Mailand findet auch in der zweiten Halbzeit die besseren Möglichkeiten vor, verpasst es jedoch für die Vorentscheidung zu sorgen. So bleibt Leverkusen bis zum Schluss im Rennen um den Aufstieg, kann sich jedoch nicht genügend zwingende Chancen herausspielen, um sich in die Verlängerung zu retten.

In der Nachspielzeit wird Inter Mailand erneut ein Elfmeter zugesprochen, wieder wird dieser nach Einschreiten des Video-Assistenten jedoch zurückgenommen.

ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger steht bei Leverkusen in der Startelf und wird in der 68. Minute ausgewechselt. Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan, für den es sein letztes Karriere-Spiel ist, erleben die Partie von der Bank aus.

Im Halbfinale trifft Inter Mailand am 16. August in Köln entweder auf Schachtar Donezk oder Basel. Der Sieger dieser beiden wird am Dienstag ermittelt.