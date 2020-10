Lostag für Eurofighter Rapid, LASK und WAC

Auf wen treffen unsere Eurofighter Rapid, LASK und der WAC in der Europa League? Diese Entscheidung fällt heute bei der Auslosung der Gruppenphase.

Ab 13 Uhr wird heute in Nyon die Gruppenphase ausgelost. Fix im Lostopf sind Rapid und der WAC. Der LASK hat gestern Abend noch die Hürde Sporting Lissabon bezwungen.

Dazu sind heuer mit Arsenal, AS Rom, Napoli, Leverkusen oder Benfica Lissabon echte Top-Klubs in der Europa League vertreten. Insgesamt werden 48 Mannschaften in zwölf Vierergruppen gelost. Teams desselben Verbandes können nicht in dieselbe Gruppe kommen. Heißt: Ein Österreicher-Duell bleibt zumindest bis zur K.-o.-Phase aus. Die Europa League startet am 22. Oktober, das Finale ist für den 26. Mai angesetzt.

Rapid ist in Topf 2 gesetzt - LASK im Topf 3 - WAC im Topf 4

Die Auslosung der EL-Gruppenphase hier im Sport24-LIVE-Ticker: