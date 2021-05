ManU baut auf Superstar Fernandes

Topscorer: 90-Millionen-Star Bruno Fernandes will sich im Finale die Torjägerkrone schnappen.

Bruno Fernandes schlug bei Manchester United voll ein. In der aktuellen Saison hält der 90-Millionen-Euro-Mann bewerbsübergreifend bei 28 Toren und 17 Assists. In der Europa League ist der Portugiese mit fünf Treffern und fünf Vorlagen aktuell Topscorer. Auch die Torjägerkrone ist noch in Reichweite.

Dem 26-Jährigen fehlen, genau wie Teamkollege Edinson Cavani, zwei Treffer auf das Trio Borja Mayoral (AS Roma), Pizzi (Benfica) und Yusuf Yazıcı (Lille).



Schon letztes Jahr war Fernandes mit acht Treffern Toptorschütze der Europa League und musste sich bei der UEFA-Wahl zum Spieler der Saison Romelu Lukaku nur knapp geschlagen geben.