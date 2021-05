ManUnited greift gegen Villarreal nach Titel

Manchester United und Villarreal kämpfen heute (21 Uhr, Nitro) um den Europa-League-Titel.

Villarreal gegen Manchester United - heute kommt es in Gdansk zum spektakulären Finale der Europa League (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker)! Für die Engländer geht es nach dem großen Coup 2017 um den zweiten Titel des Bewerbs, für die Spanier um den ersten überhaupt. "Es wird etwas Besonderes. Es ist ein stolzer Moment, Manchester United in einem Finale auf den Platz zu führen", sagt Coach Ole Gunnar Solskjær.

Wir haben es verdient, im Finale zu stehen

Die Favoritenrolle darf United vorsichtig für sich beanspruchen. Mit einem Marktwert von 716,75 Millionen Euro ist der Kader von Solskjær deutlich prominenter bestückt als der von Unai Emery (247,70 Millionen Euro). Paul Pogba, Bruno Fernandes oder Marcus Rashford sind nur einige große Namen in Uniteds Starensemble. Trotzdem ist Vorsicht geboten! Villarreal eliminierte im Halbfinale mit Arsenal schon einen Premier-League-Giganten.

© Getty Emery und Solksjaer stehen sich im Finale gegenüber ×

Die Spanier gewannen das Hinspiel 2:1 und holten anschließend ein 0:0. ManU warf die AS Roma mit einem Gesamtscore von 8:5 (6:2 und 2:3) aus dem Bewerb. Die letzten direkten Duelle der beiden Klubs versprechen nicht unbedingt ein Torspektakel. Vier Mal traf man aufeinander, viermal trennte man sich torlos 0:0. "Dieses Spiel ist für uns wichtig. Wir sind so nahe daran, als Team in jeder Saison wieder Titel gewinnen zu können", weiß Uniteds Rashford. Arsenal-Coach Emery bläst allerdings zum Angriff: "Wir haben es verdient, im Finale zu stehen. Wir wollen gegen Manchester United unsere beste Leistung zeigen und um den Titel kämpfen."

Die Daten zum Megafinale

Manchester United

Trainer: Ole Gunnar Solskjær

Marktwert: 716,75 Mio. €

Teuerster Spieler: Bruno Fernandes (90 Mio. €)

Erfolge: 20 x englischer Meister, 2 x CL-Sieger, 1 x EL-Sieger

Villarreal

Trainer: Unai Emery

Marktwert: 247,70 Mio. €

Teuerster Spieler: Gerard Moreno (35 Mio. €)

Erfolge: 2 x UI-Cup-Sieger