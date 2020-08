ManUnited will Rekord-Champ Sevilla stoppen

Manchester United kracht im Europa-League-Viertelfinale auf Rekord-Champ FC Sevilla.

Dort bekommen es die "Red Devils" ab 21 Uhr mit dem FC Sevilla zu tun - und wollen eine Rechnung begleichen.

Denn: Im bisher einzigen Duell der beiden Mannschaften setzten sich die Spanier 2017/18 im Achtelfinale der Champions League durch (0:0,2:1). Noch dazu will Trainer Ole Gunnar Solskjær das Halbfinaltrauma in der laufenden Saison beenden.

Sowohl im Carabao Cup als auch im FA Cup war jeweils im Semifinale Endstation. Solskjær stellt klar: "Das Halbfinale zu erreichen ist eine gute Leistung, aber für ManUnited nicht gut genug." Noch dazu hofft er, dass die zwei Halbfinal-Pleiten seine Elf anspornen. "Sie werden dieses Gefühl nicht noch mal erleben wollen, also denke ich, dass sie für Sonntag bereit sind", so Solskjær.

Sevilla peilt bereits den vierten Titel an

Und Sevilla? Die Europa League ist so etwas wie der Lieblingswettbewerb der Spanier. Dreimal gewann der Klub aus Andalusien den Titel bereits (2014, 2015, 2016) - Rekord. Zwei Triumphe gab es zudem im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup (2006,2007). Kein Wunder also, dass sich Trainer Julen Lopetegui zuversichtlich zeigt: "Manchester ist eine große Mannschaft, ein guter Verein, aber wir haben die gleichen Ambitionen." Auf ManU wartet also in Köln ein ganz heißer Tanz um den Einzug ins Finale. Das Endspiel steigt am Freitag (21 Uhr) ebenfalls im Rhein-Energie-Stadion.