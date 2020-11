Rapid-Anhänger trauern um Terror-Opfer

Mit einem Transparent im Stadion und außerhalb mit einem Blumenkranz trauern zahlreiche Rapid-Fans um die Opfer des Terroranschlags.

Wenige Tage ist es her, als Wien Standort eines schrecklichen Terroranschlags war. Im Trauerflor lief Rapid gegen Dundalk in Hütteldorf auf. Keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten. Im Geisterspiel waren die grün-weißen Fans mit einem Transparent in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Eine Absage stand nicht zur Debatte - vor allem deshalb, weil die UEFA und nicht wie etwa im Cup der ÖFB als Veranstalter fungiert. „Eine Absage wäre nicht möglich gewesen“, stellte Rapids-Wirtschaftsboss Peschek klar und ergänzte: „Man kann auch versuchen, mit dem Spiel ein Stück Normalität zu symbolisieren.“

Rapids Trauermarsch auf Video festgehalten

In der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt kamen bereits am Mittwochabend rund 50 Rapid-Fans zu einem Trauermarsch zusammen, um mit einem Kranz in den Klubfarben und zahlreichen Grablichtern den Opfern der Terrornacht zu gedenken. Von zahlreichen Polizisten beobachtet, trauerte die grün-weiße Fan-Gemeinde in aller Stille.

Im Stadion selbst haben die Rapid-Anhänger ebenfalls ein Zeichen gesetzt. Im Gedenken an die Opfer gab es vor dem Spiel eine Trauerminute. Beim Allianz Stadion wehte eine schwarze Fahne, im Inneren der Arena war auf einem im Block West angebrachten Transparent in großen Lettern zu lesen: „In Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Einer für alle, alle für Wien.“