WAC als Underdog gegen Feyenoord

104,08 gegen 13,75 Mio. €- auf dem Papier ist für den WAC gegen Feyenoord kein Kraut gewachsen. Aber: Die "Wölfe" konnten schon beim 1:1 gegen ZSK A Moskau (138,20 Mio.) ein Schwergewicht stoppen.

Die Wolfsberger haben heute in Feyenoord (ab 18:55 im Sport24-LIVE-Ticker) nichts zu verlieren. In Gruppe K ist der WAC der klare Underdog. Zum Start wurde aber mit einer starken Leistung schon ZSKA Moskau ein Punkt abgeluchst. Nach der Liga-Pleite gegen Rapid will der Underdog nun auch Feyenoord ärgern. Vorteil: Die Elf von Dick Advocaat spielte zuletzt drei Mal remis.

Spieltag‼️

Unsere Wölfe gastieren heute um 18:55 Uhr bei @Feyenoord im "De Kuip".

Was traut ihr unserer Mannschaft am 2. Spieltag der @EuropaLeague zu? ????

Jetzt die richtigen Tipps abgeben und Freiwetten von ADMIRAL gewinnen!

???? https://t.co/wQcnDMrBdl pic.twitter.com/CZKcNYSWsK — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) October 29, 2020

Feyenoord plagen mehrere Ausfälle

Feyenoord-Trainer Dick Advocaat muss neben den bereits fünf bekannten noch zwei weitere Spieler für das Europa-League-Heimspiel am Donnerstagabend gegen den WAC vorgeben. Vor allem der Ausfall von Mittelfeldmann Joao Teixeira, dem eine Sehnenentzündung im Knie zu schaffen macht, schmerzt die Rotterdamer. Neben dem 27-jährigen Portugiesen steht zudem der dänische Stürmer Nicolai Jörgensen, den nun Leistenprobleme plagen, nicht zur Verfügung.



Gleichzeitig warnte Advocaat vor den Kärntnern und erinnerte an deren starke Europa-League-Ergebnisse beim Europa-League-Debüt 2019: "Sie haben nichts zu verlieren. Im Vorjahr haben sie Borussia Mönchengladbach 4:1 geschlagen und zweimal gegen AS Roma ein Unentschieden erreicht. Sie können also gut Fußball spielen."