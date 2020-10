Startschuss für Eurofighter-Klubs

Fußball-Fans aufgepasst: In den kommenden drei Wochen geht es Schlag auf Schlag.

Nach der Länderspielpause geht es in Europas Fußball Schlag auf Schlag: Top-Duelle in den nationalen Ligen, Start in Champions League und Europa League - Fußball-Herz, was willst du mehr? Bis zur Länderspielpause im November gibt es fast täglich Top-Fußball. Beispiel: Die Bayern rund um ÖFB-Kicker David Alaba haben bis inklusive 7. November acht Spiele -und das binnen 24 Tagen. Unser Meister Salzburg ist in diesem Zeitraum gleich sieben Mal im Einsatz: drei Mal in der Liga, drei Mal in der Königsklasse und im ÖFB-Cup.

Klub-Bosse warnen vor zu vielen Verletzungen

"Der Herbst ist so intensiv wie lange nicht mehr, vor allem für Teamspieler", warnt Bayern-Coach Hansi Flick. Wegen Corona konnte die Saison verspätet starten, wegen der EURO 2021 im Juni gibt es für die europäischen Bewerbe hinten raus keinen Spielraum. Ein Fakt, der auch Rapid-Sportboss Zoki Barisic Sorgen bereitet: "Diese große Anzahl an Spielen ist für fast alle Vereine neu, ich hoffe, die Anzahl an Verletzungen hält sich in Grenzen."

ÖFB-Quartett bereit für den Europacup-Auftakt

Den Auftakt macht in Österreich ab morgen der ÖFB-Cup. Für vier Vereine ist das ein Probegalopp: Am Dienstag starten die europäischen Bewerbe. Salzburg trifft in der Champions League auf Lok Moskau, Rapid (gegen Arsenal), LASK (gegen Tottenham) und der WAC (gegen ZSKA Moskau) legen am Donnerstag in der Europa League los. Auch in den internationalen Ligen warten in den kommenden drei Wochen echte Kracher: Barcelona gegen Real Madrid (25. Oktober), Bayern gegen Dortmund (7. November) oder Manchester City gegen Liverpool (8. November).