UEFA schafft Auswärtstor-Regel ab

Die UEFA schreitet zur Tat und revolutioniert den Fußball! Auf Empfehlung der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe und der UEFA-Kommission für Frauenfußball hat das zuständige Exekutivkomitee am Donnerstagnachmittag die Auswärtstor-Regel in allen UEFA-Klubwettbewerben abgeschafft.

So lauet es in einer offiziellen Mitteilung des europäischen Fußball-Verbands.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL