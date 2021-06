Das ist der Hit: Tippe auf das Achtelfinale und fliege zum Viertelfinale! Casumo und oe24 verlosen zwei exklusive Tickets für das Viertelfinale in München am Freitag, 2. Juli.

So einfach bist du dabei: Tippe das Ergebnis des Achtelfinales Österreich gegen Italien - und schon bist du mit etwas Glück beim Viertelfinale in München live dabei.

Einfach unten für Österreich und Italien im "Drop-Down"-Menü den Spielstand tippen und schon spielst du um deine Tickets für das Spiel in München am 2. Juli mit. Unter allen richtigen Tipps wird der Gewinner gezogen. Das Gewinnspiel endet am Samstag, 26. Juni um 20:59 Uhr.

HIER IHREN TIPP FÜR ÖSTERREICH - ITALIEN ABGEBEN: