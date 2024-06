Horror-Szenario: Österreich könnte schon am Freitag ausscheiden

Gegen Polen geht es für das ÖFB-Spiel schon um alles.

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Frankreich wartet am Freitag für das ÖFB-Team schon ein echtes Endspiel. Gegen Lewandowski und Co. muss unbedingt ein Sieg her, um doch noch ins Achtelfinale aufzusteigen.

Bei einer neuerlichen Niederlage droht Österreich sogar der Super-GAU. Spielen Frankreich und die Niederlande (Freitag um 21 Uhr) nämlich Unentschieden, dann wäre das ÖFB-Team schon nach zwei Spieltagen fix ausgeschieden. Bei der EURO zählt bei Punktegleichheit nämlich das direkte Duell und Österreich wäre in diesem „Worst Case“ fix Gruppenletzter (Frankreich und Holland hätten in diesem Szenario 4 und Polen 3 Punkte).

Rangnick zuversichtlich

Auf der anderen Seite könnte Österreich mit einem Sieg gegen Polen einen Riesen-Schritt Richtung K-o.-Runde machen. „Der Fokus geht nach vorne. Wir bereiten uns auf Freitag vor und werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen“, so Teamchef Rangnick. Die Polen haben nach ihrem 1:2 am Sonntag gegen die Niederlande 30 Stunden mehr Regenerationszeit. "Das ist kein Vorteil für uns." Das Vertrauen in den eigenen Stil ist aber groß. "Es hat gut funktioniert - nur eben gegen einen der besten Gegner, die es zur Zeit gibt auf dem Planeten", meinte Rangnick nach seiner EM-Premiere. "