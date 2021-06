So will Spanien zähe Slowaken biegen

Spanien steht im Duell mit der Slowakei unter Druck - LIVE auf oe24.tv! Hier die Aufstellung beider Mannschaften.

Die große Fußball-Nation Spanien ist bei der EURO trotz Heimvorteils bisher nicht in Schwung gekommen. Nach zwei Unentschieden gegen Schweden und Polen könnte der dreifache Europameister nach der Gruppenphase sogar die Segel streichen müssen. Heute (ab 18 Uhr auf oe24.tv) wartet gegen den Gruppenzweiten Slowakei fast schon ein Pflichtsieg, um noch den Sprung in die K.-o.-Phase zu schaffen. "Wir dürfen jetzt nicht den Glauben an uns verlieren. Natürlich stehen wir unter Druck, aber wir sind Profis. Ich denke schon, dass wir weiterkommen", ist Routinier Jordi Alba zuversichtlich.

Teamchef Luis Enrique ergänzte mit Blick auf das letzte Gruppenduell: "Ich verspüre viel Hoffnung vor diesem Spiel." Doch den bis dato letzten Sieg bei einer EM schaffte Spanien am 17. Juni 2016 gegen die Türkei mit 3:0. Seit vier EM-Spielen warten die Iberer auf einen Sieg.

Vielleicht gibt es ja ein kleines Wunder

Noch dazu hat sich die Slowakei für heute viel vorgenommen. "Es ist noch alles offen", stellt Superstar Marek Hamsik klar. Auch Teamchef Stefan Tarkovic meint: "Vielleicht gibt es ja ein kleines Wunder gegen Spanien." Heißt: Auf die Großmacht wartet heute ein ganz heißer Tanz!

Aufstellung Spanien

23 Simon - 2 Azpilicueta, 24 Laporte, 18 Alba 12 Eric Garcia - 8 Koke, 5 Busquets, 22 Sarabia, 26 Pedri - , 9 Moreno, 7 Morata



Aufstellung Slowakei

1 Dubravka - 2 Pekarik, 5 Satka, 14 Skriniar, 15 Hubocan - 19 Kucka, 20 Mak - 18 Haraslin, 25 Hromada, 17 Hamsik - 8 Duda