Deutsche leiten gegen Dänemark am Mittwoch (21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) eine heiße EM-Vorbereitungsphase ein.

Ein Spiel, zwei unterschiedliche Philosophien. Während die Dänen in Innsbruck einen wortwörtlichen Test hinlegen wollen, „bei dem wir einige Aufstellungen sehen werden“ (Teamchef Kasper Hjulmand), macht Deutschland gleich Ernst.

„Wir müssen die Testspiele so angehen, wie wir bei der EM spielen wollen“, gibt Hummels die Marschroute vor. Was der DFB-Verteidiger meint? In Sachen „Intensität und Qualität“ soll es heute keine halben Sachen geben. Als mahnendes Beispiel nennt Hummels die Zeit vor dem blamablen Vorrunden-Aus vor drei Jahren: „Vor der WM 2018 waren unsere Testspiele auch nicht so überzeugend.“

Rückkehrer drängen sich in die Leader-Rolle

Kurz nach der WM 2018 kam Hummels auch zu ­seinem, bislang letzten Einsatz in der Nationalmannschaft – ebenso wie Thomas Müller. Beide stehen nun vor ihrem Comeback.

„Ich möchte die Rolle als Wortführer und Anführer einnehmen, der noch mehr auch sich herauskommt, wenn es nicht so läuft, anstatt sich zu verstecken. Es geht in einem Turnier auch darum, Widerstände zu überwinden“, will der 32-jährige Hummels gleich an alte Zeiten anknüpfen. Auch Müller tönt: „Ich will der Katalysator sein, der den Turbo der Mannschaft zünden kann.“

Goalie-Frage für die Generalprobe ungeklärt

Ein Turbo muss im Vergleich zum letzten Spiel gezündet werden. In der WM-Quali setzte es Ende März eine herbe 1:2-Schlappe gegen Nordmazedonien. Anders als damals steht heute Manuel Neuer zwischen den Pfosten (Ter Stegen fällt wegen Knie-OP länger aus). „Für das Spiel gegen Lettland haben wir uns noch nicht festgelegt“, verriet Tormann-Trainer Andreas Köpke. Die EM-Generalprobe steigt am Montag.

7 Top Spieler hat Löw noch in der Hinterhand

Auch wenn die Zielsetzung gegen Dänemark heute klar „Sieg“ lautet – wirklich beunruhigt muss Deutschland auch bei einem anderen Ergebnis nicht sein. Mit Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner und Ilkay Gündogan stoßen morgen noch vier Champions-League-Finalisten zum Teamcamp in Seefeld. Zudem stehen Leon Goretzka (Muskelverletzung) und Jamal Musiala (muskuläre Probleme) und Toni Kroos (Corona) vor ihrer Rückkehr auf den Rasen. Gemeinsam haben diese sieben Spieler 271 Matches in der Nationalmannschaft absolviert und 59 Tore geschossen.