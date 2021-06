Form-Check: Platz 2 für Nordmazedonien

Gegen Underdog Nordmazedonien heißt es für das ÖFB-Team warm anziehen. Die "Bild"-Zeitung sieht Italien als stärkste Nation.

Bukarest. In der Weltrangliste mit Rang 65 abgeschlagen, mit 61,8 Millionen Euro Kaderwert gerade einmal ein Fünftel von jenem des ÖFB-Teams (320,1 Mio. Euro) - auf dem Papier scheint Nordmazedonien der leichteste Gegner in Gruppe C. Aber Vorsicht:

Die Südeuropäer sind nicht zu unterschätzen. Unglaublich, aber wahr: Die Bild-Zeitung sieht unseren Auftaktgegner in einem Ranking sogar auf Platz 2 hinter Italien, wertet die aktuelle Form von Goran Pandev & Co. mit 85 Prozent!

Sensationssieg gegen Deutsche verleiht Flügel Bei näherer Betrachtung kein Wunder. Das 2,1-Millionen-Einwohner-Land ist zum ersten Mal bei einer Endrunde dabei. Mit 2:1 gegen Deutschland und 4:0 im letzten Test gegen Kasachstan wurde ordentlich Euphorie entfacht.

Foda-Elf hinkt im "Bild"-Ranking hinterher

Unser Team muss sich am Sonntag beim Auftaktspiel warm anziehen. Denn zum Vergleich liegt Österreich im Bild-Ranking nur auf Platz 20 mit lediglich 30 Prozent Form. Die Gründe: Torlose Tests und Kritik am Spielstil von Franco Foda.

