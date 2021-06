Netz lacht über Hütchen-Spiel der Nordmazedonier

Vor dem gestrigen Spiel gegen die Ukraine setzte Coach Igor Angelovski auf eine ganz besondere Trainingsmethode.

Nordmazedonien hat gegen die Ukraine die nächste Pleite hinnehmen müssen. Im Vorfeld der Partie sorgten die Trainingsmethoden von Österreichs Gruppengegner für Lacher im Netz.

"Nordmazedoniens Trainingsübungen sind wirklich anders", so ein User. Ein Anderer kommentiert das Video mit: "Bei solchen Einheiten, wären wir alle gerne dabei." Auch ein Vergleich mit der englischen Fernsehshow "It's a Knockout" wurde gezogen: "Es sieht so aus, als würde sich Nordmazedonien auf "It's a Knockout" vorbereiten." In der Show ging es meistens um witzige und unübliche Geschicklichkeitsspiele. Ein anderer Nutzer fragt: "Breitensporttraining - Haben Sie jemals eine Trainingseinheit gesehen, die so einzigartig ist, wie diese?"

Nach zwei Niederlagen ist für Nordmazedonien das Thema EURO erledigt. Nichts desto trotz war es ohnehin eine kleine Sensation, dass die Nordmazedonier die EM-Endrunde erreichten.