Flüchtet Marcel Sabitzer auf die Insel?

Wie "Sky" berichtet ist Manchester United und der FC Chelsea am 28-jährigen Oberösterreicher interessiert. Beim Training am Dienstag war Sabitzer nicht mehr dabei und soll sich bereits auf dem Weg nach England befinden.

Bei den Münchnern wurde 68-fache Teamspieler von Leon Goretzka wieder aus der Startelf verdrängt. Zudem herrscht gewaltiger Konkurrenzkampf mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala im Mittelfeld. Auch Ryan Gravenberch soll Sabitzer im internen Ranking bereits verdrängt haben. Die Aussichten auf weitere Einsatzzeiten ab Sommer scheinen durch eine Verpflichtung von ÖFB-Kollegen Konrad Laimer (ab Juli bei den Bayern) nicht gestiegen zu sein.

Am Deadline-Day buhlen zwei Clubs um Sabitzer. Zum einen der FC Chelsea, zum anderen Manchester United. Letztere sollen laut Transfer-Insider Fabrizio Romano größere Chancen auf den Mittelfeld-Strategen haben.

Marcel Sabitzer wants to leave and Manchester United are now pushing in talks with Bayern. Discussions on the formula of the deal, ongoing. ???????? #MUFC #DeadlineDay



Chelsea are currently busy with other deals and not with Sabitzer as things stand. pic.twitter.com/biAyw4XkXW