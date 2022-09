Die Nations League wurde als zusätzlicher Wettbewerb für Nationalmannschaften im europäischen Raum eingeführt. Dabei handelt es sich um ein länger andauerndes Turnier, das die Freundschaftsspiele reduzieren und das Interesse der Fans wecken soll.

Die Gruppenphase wird aktuell zwischen Juni und September 2022 ausgetragen, die Finalspiele sind für Juni 2023 terminiert. Das mediale Interesse an der UEFA Nations League ist bereits in der laufenden Gruppenphase groß. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern haben sich bekannte Streaming-Plattformen wie DAZN und Sky Sport die Übertragungsrechte gesichert.

© Pixabay

Trotz Ausfällen ein starker Gegner für Österreich

Als aktueller Weltmeister gilt Frankreichs Nationalteam natürlich für alle Gegner als ganz besondere Herausforderung. Auch wenn die französische Team-Elf mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen hat, geht man gegen Österreich dann doch als Favorit ins Rennen – und das, obwohl es bisher nicht allzu gut lief. Vier Spiele, kein Sieg und der letzte Platz in der Gruppe bringt die Franzosen nun doch ganz ordentlich unter Zugzwang. Aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle musste Trainer Didier Deschamps auf drei Neue zurückgreifen. Benoit Badiashile und Youssouf Fofana vom AS Monaco und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt sind neu mit dabei. Doch natürlich ist Frankreich auch ohne einige Stammspieler nach wie vor eine Mannschaft mit absolutem Weltklasseformat. Denn obwohl Namen wie Karim Benzema, Paul Pogba oder Presnel Kimpembe nicht mit von der Partie sind, ist der Kader gespickt mit absoluten Stars. Dabei dreht sich alles um den Stürmerstar Kylian Mbappé. Generell kann sich vor allem der Angriff der Franzosen sehen lassen. Denn neben Mbappé stehen mit Griezmann, Dembélé und auch Nkunku Spieler im Kader, von denen Gegner wie Österreich und Dänemark nur träumen dürfen.

Frankreichs Kader überzeugt zudem auch mit zahlreichen jungen Talenten wie Camavinga und Tchouaméni, die beide für Real Madrid spielen. Die Teamkollegen von Österreichs Nationalteamspieler David Alaba sorgen bereits in jungen Jahren für Furore und sind aus der Nationalelf kaum noch wegzudenken. Trotz dieser enormen Einzelqualität, die sich auch in der Verteidigung und bis zu den Torhütern durch den gesamten Kader zieht, gelang es Frankreich bisher nicht, entscheidende Akzente in der Nations League zu setzen, obwohl die Gegner rein auf dem Papier deutlich unter den Franzosen anzusetzen sind.

Für den Titelverteidiger bei der Weltmeisterschaft wären Siege in den folgenden zwei Partien gegen Österreich und Dänemark besonders wichtig. So ließe sich etwas Ruhe in eine mögliche Qualitäts- und Trainerfrage bringen, die an und für sich gar nicht sein müsste. Daher ist der Ausfall von vielen Stammspielern besonders ungünstig für Trainer Didier Deschamps. Ohnehin schien die ansonsten so eingestimmte Mannschaft in letzter Zeit einige Probleme zu haben. Ohne fixe Ankerpunkte muss möglicherweise auf eine Neubesetzung zurückgegriffen werden, mit der die Abläufe noch nicht umgehend funktionieren.

Österreichs Antwort: Das ist der offizielle Kader der ÖFB-Elf

Auch der österreichische Kader ist für die kommenden zwei Begegnungen in der UEFA Nations League bereits festgelegt. Im Zentrum des Interesses stehen dabei zwei Superstars. Zum einen David Alaba, der eine Galionsfigur für das österreichische Nationalteam darstellt. Zum anderen Marko Arnautovic, der im Sturm für die nötigen Tore sorgen soll. Die österreichische Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren eine laufende Qualitätssteigerung erfahren und konnte nicht nur durch bessere Einzelleistungen, sondern auch durch einen Teamspirit überzeugen. Oft fehlte dem Team der nötige Biss, um enge Spiele zu gewinnen oder auch, um gegen Underdogs zu 100 Prozent auf dem Platz zu bestehen.

Österreich blickt zuversichtlich auf künftige Begegnungen

Auch für Österreich wird das Aufeinandertreffen besonders wichtig. Nach der verpassten WM-Qualifikation geht es um Schadensbegrenzung und um die Stärkung des eigenen Selbstvertrauens. Nichtsdestotrotz gehen das Team und vor allem auch die Fans positiv in die kommenden Spiele. Hoffnungsträger ist dabei klar der Trainer. Denn mit Ralf Rangnick steht jemand an der Seitenlinie, der sich niemals zufriedengestellt zeigt. Das konnte man auch beim ersten Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Österreich klar erkennen. Während der Tenor lautete, dass das 1:1 gegen den Weltmeister fast schon eine Sensation war, sparte der Trainer nicht mit Kritik und war der Meinung, dass die drei Punkte verschenkt wurden. Das Aufeinandertreffen ist für beide Teams unglaublich wichtig. Während Österreich drei Punkte Rückstand auf Dänemark hat, ist Frankreich bereits mit fünf Punkten abgeschlagen. Ein Sieg ist für beide Partien fast schon ein Muss.