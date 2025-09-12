Alles zu oe24VIP
Altach
© Gepa

Bundesliga:

Altach sucht bei Kalajdzic-Debüt ersten Heimsieg gegen LASK

12.09.25, 13:09
Beim Bundesliga-Duell zwischen Altach und LASK könnte Neuzugang Sasa Kalajdzic debütieren. Die Altacher sind sechs Heimspiele ungeschlagen, haben aber noch nie gegen den LASK daheim gewonnen.

Der SCR Altach empfängt am Samstag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den LASK mit der ambitionierten Zielsetzung, den ersten Heimsieg gegen die Linzer zu erreichen. Bisher verloren die Altacher alle 15 Bundesliga-Heimspiele gegen den LASK - ein ungewünschter Rekord.

Altachs starke Defensive als Trumpf

Trainer Fabio Ingolitsch verwies auf die defensive Stärke seines Teams: "Wir haben erst zwei Gegentore in fünf Ligaspielen erhalten". Saisonübergreifend bleibt Altach bereits sechs Heimspiele ungeschlagen.

Kalajdzic als neue Offensivwaffe

Der LASK präsentierte mit Sasa Kalajdzic einen spektakulären Neuzugang. Altach-Trainer Ingolitsch bezeichnete den Stürmer als "Bereicherung für die Bundesliga" und verwies auf dessen "Größe und Kopfballstärke".

