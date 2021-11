Austria versinkt im Finanz-Chaos

Die Austria ist bei der Suche nach Sponsoren unter Zeitdruck, Millionen müssen her.

Die Violetten kommen einfach nicht zur Ruhe. Sportlich läuft die Austria schon drei Spiele einem Sieg hinterher. Viel ärger brennt der Hut aber abseits des Platzes. Der Klub ist in akuter Geldnot, bis Freitag müssen 12,5 Millionen Euro her -sonst droht die Insolvenz. Chaos pur also, das am Wochenende um mehrere Facetten reicher wurde.

Krisch: Kein Angebot von Insignia am Tisch

Erst gab Insignia am Samstag bekannt, Anteile am Klub kaufen zu wollen. "Wir sind bereit, ein Angebot über 49,9 Prozent vorzulegen", sagte Firmen-Boss Michael Surguladze zu Sky. Das entspräche jener Summe, die der Klub benötigt. Allerdings ist das Verhältnis zu dem strategischen Partner zerrüttet. In den vergangenen Wochen wurde von beiden Seiten ausgeteilt, ein Sponsoring-Agreement aufgelöst.

Am Sonntag zeigte sich Austria-Vorstand Gerhard Krisch überrascht: "Ich habe keine Offerte von Insignia am Tisch liegen." Zudem unterliegt das Insignia-Angebot einer Bedingung: der Neuwahl des Vorstands und Entbindung des Managements von seinen Aufgaben. Surguladze bei Sky: "Auf der einen Seite gibt es im Vorstand respektable und professionelle Leute, aber die wirkliche Macht hat das Management. Deren Vision und Strategie ist für uns nicht akzeptabel."

Krisch führt daher mit anderen Investoren Verhandlungen. Wie ÖSTERREICH berichtete, ist einer davon Ex-LASK-Vize Jürgen Werner. Er soll bereit sein, mit einem Millionenbetrag einzusteigen, steht kurz vor dem Abschluss. Allerdings wurde seine Funktionssperre als Funktionär (Anm. Spielervermittlung) bis 18. Februar 2023 in zweiter Instanz bestätigt. Welche Position Werner dann einnimmt, steht zur Diskussion.

Hintergund der Insignia-Offensive: Austria-Vorstandsmitglied Andreas Rudas, der ein gutes Verhältnis zu Firmen-Boss Surguladze hat, will Krisch loswerden. Insider sprechen von einer Intrige ...