Paukenschlag: Austria feuert Helm und will diese Legende als neuen Coach
Bundesliga

Paukenschlag: Austria feuert Helm und will diese Legende als neuen Coach

27.08.25, 10:27
In der heimischen Bundesliga kommt es nach nur vier Spieltagen zum ersten Trainer-Wechsel.  

Nach 48 Spielen (24 Siege, 9 Remis, 15 Niederlagen) ist die Ära von Stephan Helm bei der Wiener Austria zu Ende. Wie Insider berichten, wird aktuell nur noch über die Vertragsauflösung des bis Juni 2026 laufenden Kontrakts verhandelt. Helm hatte am 10. Juni 2024 das violette Trainer-Zepter nach dem Abgang von Michael Wimmer übernommen und in der letzten Saison die Veilchen auf Platz 3 geführt. 

Am Sonntag kommt Sensationsteam 

Doch der miserable Start in die Bundesliga, aktuell liegen Dragovic & Co. mit einem Punkt auf dem vorletzten Platz, sowie das blamable Ausscheiden aus dem ÖFB-Cup (Voitsberg) und der Conference-League-Quali (Banik Ostrava) waren den Verantwortlichen zu viel.  Kein Wunder: Die aufgeheizte Stimmung bei den Fans dürfte sich beim letzten Heimspiel vor der Länderspiel-Pause, am Sonntag gegen Sensationsteam Altach, nicht mehr beruhigen. 

Neuer Coach soll im Hit Premiere feiern

Parallel laufen schon die Verhandlungen mit einem neuen Trainer. Dieser soll ausgerechnet im Schlager gegen Meister Sturm Graz in der sechsten Runde sein Debüt feiern. Und wie oe24 erfahren hat, handelt es sich dabei um keinen geringeren als Markus Schopp. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler erlebte seine Glanzzeit als Spieler bei den Steirern (2 x Meister, drei Champions-League-Teilnahmen). 

Länderspiel-Pause als Transfer-Zeit

Seit seinem im April gescheiterten Engagement als LASK-Coach ist der 51-Jährige ohne Cheftrainer-Posten. Der Vorteil von Schopp liegt auf der Hand: Er kennt die heimische Bundesliga und unterhält gute Kontakte zu Austria-Investor Jürgen Werner. Plus: Der LASK wird alles versuchen, den noch bis Juni 2027 laufenden Vertrag von Schopp aufzulösen. Kurios: Auch im September 2024 war Schopp, damals beim TSV Hartberg, während einer Länderspiel-Pause, nach Linz gewechselt.

