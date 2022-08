Demir in den USA heiß begehrt

Yusuf Demir stieg bei Rapid wegen der U19-Europameisterschaft in der Slowakei erst verspätet in das Mannschaftstraining der Hütteldorfer ein. Dennoch ist der 19-Jährige am internationalen Transfermarkt heiß begehrt. Aufgrund von Adduktorenbeschwerden konnte Demir noch kein Spiel für die Grün-Weißen bestreiten. Laut Cheftrainer Ferdinand Feldhofer ist diese Verletzung aber überwunden.

Clubnahe Medien des MLS-Clus Los Angeles FC haben über reges Interesse der Kalifornier berichtet. Diese hätten noch einen Platz für einen "Designated Player". Die "Designated Player-Rule" erlaubt es einem Klub, bis zu drei Spieler zu verpflichten, die über der Gehaltsobergrenze liegen. Demir wäre neben Bale und Chiellini der Dritte.

#LAFC has reached out to Rapid Wien with interest in Austrian winger Yusuf Demir, according to a source close to the club.



The 19 year-old spent the 1st half of last season on loan at Barca, making 6 apps, before returning to ???????? in February.



LAFC still has an open DP spot. pic.twitter.com/FpbB1edVpC