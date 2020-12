Fußballer des Jahres: Wunderkind Demir hängt alle Stars ab

ÖSTERREICH kürt den beliebtesten Kicker: Wer ist der beliebteste Fußballer Österreichs? Rapid führt nach den ersten Tagen in sechs von acht Kategorien der Fußballer-Wahl.

oe24. Das Voting zum beliebtesten Spieler Österreichs läuft wieder. Schon beim ersten Zwischenstand zeichnet sich ein fulminanter Sieg an. Rapids Shooting-Star Yusuf Demir führt schon mit 1.000 Stimmen Vorsprung auf den zweitplatzierten Patrick Pentz. Titelverteidiger Taxiarchis Fountas liegt gar nur auf Platz 6 des beliebten Kicker-Votings auf

Nur Schlager und Alaba brechen Rapid-Dominanz

Auch in fünf der sieben kleinen Kategorien gibt der heimische Rekordmeister Rapid den Ton an. Im Mittelfeld zieht Demir ebenfalls davon, bei den Stürmern hängt der Hütteldorfer Ercan Kara China-Legionär Marko Arnautovic ab. Auch der beliebteste Trainer (Didi Kühbauer), Regionalspieler (Adrian Hajdari) und Lieblings-Verein der Wähler bleibt in grün-weißer Hand. Lediglich in der Defensive muss Rapid die Führung abgeben. Der beliebteste Verteidiger des Landes ist im Moment Bayerns Triple-Sieger David Alaba vor Martin Hinteregger und Gernot Trauner. Es ist die einzige Wertung, wo Rapid es nicht einmal in die Top 3 geschafft hat. Im Tor hingegen gibt es eine faustdicke Überraschung. Hier führt LASK-Goalie Alexander Schlager vor Patrick Pentz, obwohl der Austrianer in der Gesamtwertung auf Rang zwei liegt.