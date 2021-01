Grazer planen gegen WAC den Gipfelsturm

Mit einem Sieg in Wolfsberg will Sturm heute die Spitze der Bundesliga erobern.

Ursprünglich hätte Sturm schon am 8. November 2020 auf den WAC gastieren sollen. Wer weiß, ob die Grazer dann nicht schon vor der Winterpause von Platz 1 gelacht hätten. Doch es kam anders: Ein Corona-Cluster legte das halbe Team der "Wölfe" lahm, das Spiel wurde verschoben und Salzburg schnappte sich mit einem Spiel und Punkt mehr die Winterkrone.

+++ Das Nachtragsspiel ab 17 Uhr im sport24-LIVE-Ticker +++



Eine Woche vor dem offiziellen Frühjahrsstart will Sturm die Krönung nun nachholen. "Wir wollen zeigen, dass wir richtig gut in Form sind", betont Coach Christian Ilzer. Erst eine Saisonpleite (0:2 gegen LASK) und zuletzt sechs Pf lichtspielsiege in Folge sprechen eine klare Sprache. Initialzündung für den Lauf war laut Ilzer das 3:1 in Salzburg am 21. November. "Das hat uns einen richtigen Schub gegeben, der uns durch den November und Dezember getragen hat", erklärte der 43-Jährige.

WAC-Coach Feldhofer: Werden Chancen haben Sturms wiedergewonnene Stärke hat auch beim WAC Eindruck hinterlassen: "Sturm ist die Mannschaft des Herbstes, sie haben sehr beeindruckend gespielt. Für uns wird das eine gute Standortbestimmung, wie weit wir sind", sagt Trainer Ferdinand Feldhofer. Der Ex-Sturm-Kicker verspricht: "Wir werden sicher unsere Chancen haben." Zuletzt gewann sein Team drei Duelle mit den "Blackies" in Folge. Der Kampf um Platz 1 wird also heiß!