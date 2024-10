Hartberg und BW Linz kämpfen um Meistergruppe

Im Duell zwischen dem TSV Hartberg und Blau-Weiß Linz geht es im Kampf um einen Meistergruppen-Platz in der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte.

Während die Hartberger nach der 1:2-Niederlage bei Rapid zurückschlagen wollen, peilen die Oberösterreicher am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) nach einem glänzenden Saisonstart die Rückkehr auf die Siegerstraße an. "Wir sind scharf auf dieses Spiel und freuen uns schon auf einen sehr formstarken Gegner", sagte BW-Trainer Gerald Scheiblehner.

Die Linzer stehen nach zehn Runden auf Tabellenplatz sechs, haben in den vergangenen drei Ligaspielen gegen Sturm (1:2), die WSG Tirol (1:1) und den WAC (0:1) aber nur einen Punkt geholt. "Wir befinden uns vor dem letzten Spieltag der Hinrunde und haben die Chance, mit einem Sieg unter den Top 6 zu bleiben. Diese Ausgangslage haben wir uns mit viel Leidenschaft und vor allem sehr guten Leistungen erarbeitet", betonte Scheiblehner vor dem Gastspiel am Nationalfeiertag.

Angstgegner Hartberg

Auf die Blau-Weißen wartet in der Oststeiermark jedenfalls eine schwierige Aufgabe. Seit sieben Pflichtspielduellen sind die Linzer gegen Hartberg ohne Sieg, zudem wirkte bei der TSV der Trainereffekt seit der Übernahme von Manfred Schmid hervorragend. In den ersten drei Partien unter dem Wiener gab es ebenso viele Siege, zuletzt fehlte bei Rapid nicht viel auf einen weiteren Punktgewinn. Die Leistung in der zweiten Halbzeit in Wien-Hütteldorf war für Schmid "teilweise großes Kino", nun soll der dritte Heimsieg in Serie folgen.

In der Tabelle rangieren die Hartberger auf Platz acht, zwei Punkte hinter den Linzern, allerdings bei einer ausgetragenen Partie weniger. Die Scheiblehner-Elf will Zählbares mitnehmen, um die Oststeirer auf Distanz zu halten. "Meine Mannschaft wird auch in diesem Spiel alles in die Waagschale werfen, um weiter wichtige Punkte zu sammeln, um ein Stück näher an unser Ziel Klassenerhalt zu kommen", sagte Scheiblehner.