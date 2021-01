Krisen-Duell in Kärnten: Der WAC und LASK sind beide auf Wiedergutmachung aus.

Den Auftakt in die Frühjahrssaison hat sich der LASK ganz anders vorgestellt: Die Linzer unterlagen der WSG Tirol 2:4, mussten erstmals in dieser Saison zu Hause Punkte abgeben und rutschten in der Tabelle auf Rang 4 ab. "Wir waren von der ersten Sekunde nicht hundertprozentig bereit, die letzten Meter zu gehen und dann kommt so ein Spiel zustande", haderte Kapitän Gernot Trauner. "Das war eine sehr ernüchternde Vorstellung von uns."

LASK will heute "ein anderes Gesicht zeigen"

Immerhin: Nur knapp 75 Stunden später gibt es heute die Chance zur Wiedergutmachung. Die Linzer gastieren beim WAC, haben die ersten Punkte im neuen Jahr eingeplant. "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als gegen Tirol, wir müssen einiges besser machen", befindet Trauner. Coach Dominik Thalhammer: "Es ist unsere Aufgabe, eine entsprechende Reaktion zu zeigen, dass der LASK nicht zweimal so ein Spiel liefert."

© GEPA

Liendl: "Wir erwarten uns schon viel, viel mehr"

Auch beim WAC lief der Start ins Jahr 2021 alles andere als nach Wunsch: Die Kärntner kamen sowohl im Nachtragsspiel gegen Sturm als auch gegen Hartberg nicht über ein mageres 0:0-Heimremis hinaus. "Das ist natürlich in Summe viel zu wenig, das muss man ganz klar sagen. Da erwarten wir uns schon viel, viel mehr", weiß Kapitän Michael Liendl. Insbesondere die Chancenauswertung war zuletzt katastrophal. "Wir müssen endlich mal einen reinhauen", fordert Coach Ferdinand Feldhofer. Die letzten Duelle gegen den LASK machen wenig Mut: Zu Hause gab es in sechs Versuchen noch keinen Sieg, das 1. Saisonduell verlor man 1:3.

© GEPA

Eggestein: Abschied im Sommer