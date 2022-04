600 Kinder stürmen Rapids Osterfest

Am Palmsonntag feierte bei Rapid das „Greenie Osterevent“ seine Premiere mit 600 Kindern.

Den Palmsonntag in Hütteldorf verbringen – diese Möglichkeit nutzten am Wochenende über 600 Kinder samt ihren Eltern und Verwandten, um bei der ersten Auflage unseres „Greenie Osterevents“ am Trainingsplatz beim Allianz Stadion sowie im Anschluss beim Heimspiel unserer Mannschaft gegen den Wolfsberger AC mit dabei zu sein.

Spaß mit Torschusswand & Co.

Für die jüngsten Rapid-Fans gab es dabei ein vielfältiges Angebot: Torschusswand, Schussgeschwindigkeitsanlage, Hüpfburg, Riesenrutsche, Bastel- und Geschicklichkeitsstationen der „Kinderfreunde“ – die diese Veranstaltung unterstützt haben – ein Glücksrad und zahlreiche weitere Aktivitäten. Auch das Wetter spielte erfreulicherweise mit, sodass die Kinder einen Vormittag mit viel Spaß und Freude erleben konnten!

Autogrammstunde mit Steffen Hofmann

Neben zwei Gaberl-Wettbewerben, bei denen jungen Rapidlerinnen und Rapidler auch ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen konnten, gab es mit einer exklusiven Autogrammstunde durch unseren Sportkoordinator und Ehrenkapitän Steffen Hofmann ein besonderes Highlight.

Peschek dankt Eltern

„Nach zwei Jahren Pandemie ist es uns ein großes Anliegen, insbesondere Kinder und Jugendliche für den Stadionbesuch zu motivieren, ihnen das Rapid-Erlebnis näher zu bringen, wieder nahbar und der Klub zum Angreifen zu sein. Mit zahlreichen Aktivitäten – vom SK Rapid Schultag bis zur SK Rapid Käfig-Tour – setzen wir umfassende Maßnahmen, um die junge Zielgruppe anzusprechen. Wir freuen uns daher sehr, dass am Wochenende so viele Kinder unserer Einladung gefolgt sind und unsere Mannschaft auch beim anschließenden Heimspiel im Allianz Stadion unterstützt haben. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an alle Eltern und Verwandten, die ihre Liebe zu unserem gemeinsamen Herzensverein an ihre Kinder weitergeben“, freut sich Geschäftsführer Wirtschaft, Christoph Peschek, der selbst mit seinen beiden Söhnen mit dabei war, abschließend über das gelungene Osterevent.