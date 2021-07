Demir glänzt bei Barca-Sieg gegen Stuttgart

Beim 3:0 Sieg von Barcelona im Testspiel gegen Stuttgart schießt sich Rapid-Talent Yusuf Demir immer tiefer ins Herz der katalanischen Fans.

Das Debüt-Tor des Österreichers ließ nicht lange auf sich warten: Der 18-Jährige krönt seine starke Perfomance im dritten Testspiel mit seinem ersten Treffer für Barcelona. In der Jubeltraube mit den Kindheitsstars: ein unglaubliches Gefühl für den Wiener, der bei Barcelona ganz hoch hinaus will. Die Leihgabe des SK Rapid steht auch im dritten Testspiel der Katalanen in der Startelf, an der Seite von Griezmann, Depay & Co.

Der Trainerstab der Katalanen fiel erst vor kurzem die Entscheidung den 18-jährigen Wirbelwind als fixen Bestandteil der ersten Mannschaft ins Trainingslager mitzunehmen. Nun läuft der Youngster mit Spielern wie Gerard Pique sowie den zurückgekehrten Stars nach dem EM-Urlaub, nämlich Antoine Griezmann, Memphis Depay, Clement Lenglet und Frenkie de Jong auf.