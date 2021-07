Demir: "Ich will für Barcelona spielen"

Eines der heißesten österreichischen Transfer-Eisen hat nun seinen Karriere-Traum verraten - Yusuf Demir. Der Rapidler gilt als enormes Talent und wird von mehreren europäischen Top-Klubs gejagt.

In der Sommerpause ist, laut dem 18-Jährigen, schon ein erster Traum in Erfüllung gegangen. Denn in der kommenden Saison wird er bei den Hütteldorfern eine neue Rückennummer tragen. In der abgelaufenen Saison ist er noch mit der 48 aufgelaufen, jetzt mit der 10 - Wie sein großes Idol Lionel Messi.

Nummer 10 seit Beginn seiner Karriere etwas Besonderes

"Das ist schon etwas Besonderes für mich. Vor allem, wenn man schaut, wer bei Rapid bereits die Nummer 10 getragen hat." Zuletzt war das Thomas Murg, der auf Louis Schaub folgte. Auch Dietmar Kühbauer, jetziger Trainer, und Legenden wie Andreas Herzog, Ernst Happel und Alfred Körner hatten schon den "Zehner" am Leiberl.

Demir weiter: "Es war seit meinem Beginn im Nachwuchs mein Traum, einmal bei den Rapid-Profis einzulaufen und dabei die Nummer 10 zu tragen."

Viele Transfergerüchte um das Talent

Der Marktwert von Demir liegt zurzeit bei 8 Millionen Euro. Damit ist er der teuerste Rapidler im aktuellen Kader. Angebote und Gerüchte für ihn gibt es mehr als genug. Des weiteren hat er nur noch bis Sommer 2022 einen Vertrag beim österreichischen Rekordmeister. Doch auf die Frage, ob er sich über seine Zukunft einen zu großen Kopf macht, antwortet der Wiener: "Nein, tu ich nicht. Ich sehe es eher als Ehre, dass sich viele Vereine für mich interessieren. Ich kann nur sagen, was ich am liebsten hätte: Ich will für Barcelona spielen."