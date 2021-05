Done Deal: Wimmer wechselt zu Rapid

Rapid präsentiert heute seinen dritten Neuzugang: Innenverteidiger Kevin Wimmer (28) unterschreibt in Hütteldorf.

In den letzten Tagen berichtete oe24 bereits von dem Deal - jetzt ist er offiziell! Kevin Wimmer wechselt nach Hütteldorf, die Wiener werden den Transfer im Laufe des heutigen Tages bestätigen. Der 28-jährige Oberösterreicher, zuletzt beim Karlsruhe SC unter Vertrag, soll in der Innenverteidigung den abwanderungswilligen Mateo Barac ersetzen. Wimmer kehrt damit nach neun Jahren zurück nach Österreich: 2012 wechselte der damals 19-Jährige vom LASK zum 1. FC Köln, wo er unter Coach Peter Stöger den Zweitliga-Meistertitel holte und in die Deutsche Bundesliga aufstieg. Von Köln aus ging es für Wimmer weiter nach England, bei Tottenham und später Stoke City absolvierte der Linksfuß insgesamt 32 Spiele in der englischen Premier League. Zuletzt war Wimmer bei Stoke nicht mehr gefragt, wurde an Hannover, Royal Mouscron und zuletzt Karlsruhe verliehen.

Für das Nationalteam lief Wimmer bislang neun Mal auf, zuletzt bei einem Testspiel im Jahr 2018 gegen Dänemark. Jetzt will der 1,87-Meter-Hühne seiner Karriere in Hütteldorf einen zweiten Frühling verleihen. Für Rapid ist Wimmer der dritte Sommer-Neuzugang. Zuvor präsentierte Sportboss Zoki Barisic bereits die ablösefreien Robert Ljubicic (von St. Pölten) und Marco Grüll (Ried).

Philipp Scheichl