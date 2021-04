"Erwarte mir nächsten klaren Rapid-Sieg"

Nach dem tollen Auftritt beim 4:0 gegen die WSG Tirol, soll auch heute wieder mit einem klaren Sieg ein Zeichen gesetzt werden.

Beim 4:0 zu Hause hat mich Rapid absolut überzeugt. Da hat man die richtige Antwort auf die zuletzt wenig erfolgreichen Auftritte gegeben und einen großen Schritt in Richtung Vizemeistertitel gemacht. Jetzt heißt es: Nachlegen, nichts anbrennen lassen und den nächsten Dreier einfahren. Ich erwarte die Tiroler heute zwar verbessert, aber im Gegenzug wird Rapid sicher mehr Räume bekommen. Dass sie damit etwas anfangen können, haben sie heuer schon öfters bewiesen.

Hoffentlich bleibt Köln in der Ersten Liga

Der Abgang von Ljubicic war zu erwarten, tut Rapid aber dennoch weh. Für mich ist es ein skurriler Zeitpunkt, den Deal fix zu machen. Wenn Köln in die 2. Bundesliga absteigt, hat Ljubicic sicher einen sportlichen Abstieg hingelegt. Ansonsten ist Köln eine hervorragende Adresse, mit tollen Fans und unglaublichem Potenzial. In den letzten Jahren haben sie sportlich nicht mehr die Konstanz reingebracht. Hoffentlich kann Ljubicic da in Zukunft helfen.